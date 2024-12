FOTOD «Üks raudkuusk meil metsas!» Saaremaal püüab pilke hüppepallidega ehitud kõrgepingeliini mast

Saaremaal Väikese Väina tammi juures on omapärane «kuusepuu» – kõrgepingeliini mast, millele on ehted külge pandud. «Andekas teostus,» öeldakse ühismeedias. Laste hüppepallidega masti ehtinud Heiki Hanso räägib, et spontaanselt sündinud ettevõtmine andis jõuluajale erilise tähenduse.