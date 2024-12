FOTOD Ikka sügis või juba kevad? Eestlanna korjas pühade ajal Hiiumaal kukeseeni

Tundub, et seenehooaeg ei ole ikka veel lõppenud, sest metsa alt leiab praegugi veel kukeseeni. Nimelt jagas seeneline Facebooki grupis «Eestimaa seened» kahte fotot oma saagist Hiiumaal. Kuupäevana märkis naine postituses ära jõulupühade viimase päeva ehk 26. detsembri.

Enam kui 2000 reaktsiooni kogunud postituse alla on jäetud ka mitmeid kommentaare. «Leidsime ka eile Hiiumaal kukeseeni,» avaldas keegi ja lisas kommentaarile foto kukeseenest. Keegi lisas ka enda kukeseenesaagist foto ja avaldas, et tema korjas need 23. detsembril Lääne-Virumaalt. Kukeseeni leiti pühade ajal ka Saaremaalt.