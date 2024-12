VIDEOINTERVJUU Provokatiivne artist Valge Tüdruk oma loomingust: emme oli alguses šokeeritud, talle ei meeldinud

«Ma esimest korda tunnen, et see on see, kus üks lugu õnnestub või õnnestus minu jaoks,» tõdes artist Valge Tüdruk ehk Elina Masing, kelle tänavune hittlugu «Hr. maakler» kogus ohtralt fänne. Masing avaldas, et kuigi tema loomingul on palju fänne, siis tema ema sellest väga vaimustuses ei ole.