VIDEO Räppar AG kõndis keset intervjuud minema. Kallim Beatrice: ära mine ära!

Hiljuti reisilt naasnud räppar AG ja lauljatarist kallim Beatrice on koos olnud juba päris mõnda aega, kuid tulevikust rääkimisel on üks kidakeelsem kui teine. «Tegelikult Silver ütles juba siis, kui me kokku saime, et ega ta kaua ei oota,» märkis Beatrice intervjuus.