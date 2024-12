VIDEO «Keegi poleks tohtinud Padarite lahkumineku teemal poolt valida...» Elu24 võtab kokku lõppeva aasta lahkuminekud

2024. aasta on kohe-kohe läbi ning käes on kokkuvõtete aeg! Millised skandaalid ja šokeerivad sündmused huvitasid Elu24 lugejaid sel aastal enim?

Vaid kuu enne Padarite lahkumineku uudise ilmsiks tulekut jõudis avalikkuseni, et lahku on läinud ka Eda-Ines Etti. Uudis lõi Xi (endine Twitter) kihama, sest kaks «kõige seksikamat» olid taas vallalised.​

Avalikkust jahmatas teade, et Aivar ja Marina Riisalu ligi 14 aastat kestnud abielu on jõudnud lõpule. Endine tippsportlane Saskia Alusalu avaldas samuti, et on lahku läinud oma ettevõtjast kallimast Mark Lutsust.

Juunis kinnitas näitleja Jan Uuspõld, et tema abielu on läbi. Seejuures palus ta tungivalt oma eksabikaasa nime mitte mainida, sest ekskaasale see ei meeldiks. Muusik Ewert Sundja teatas samuti, et tema 17 aastat kestnud kooselu ja abielu Kadri Sundjaga on lõppenud.