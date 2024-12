Tähelepanelik Bolti kuller päästis vanaproua säästud, kelmid jäid tühjade pihkudega

Eakas naine sai kõne väidetavalt politseiuurijalt, kes rääkis, et tema õelaps oli põhjustanud raske avarii. Õnnetuses sai keegi tõsiselt viga ning operatsiooniks on vaja 3000 eurot. Nii pakkiski naine raha karpi ja pani teele Bolti kulleriga. Õnneks märkas tähelepanelik kuller, et asi tundub kahtlane ja nii päästetigi vanaproua säästud kelmide käest.