Vähiravifondi Kingitud Elu juht sihtasutuse küsimusi tekitavatest palkadest: need paneb paika ja kinnitab nõukogu

«Fondist palkadena välja makstav summa moodustas 2023. aastal umbes 2,9 protsenti fondi tuludest ja tänavu langeb see osakaal ilmselt veelgi. Pidades silmas sedagi, et tegu on Eesti suurima heategevusfondiga, kuhu laekub üle 300 abitaotluse aastas ja mille väljamakstavad toetused küündivad juba üle 4 miljoni euro aastas, ei ole nõukogu palkade vähendamist arutanud,» ütleb fondi asutaja Toivo Tänavsuu.