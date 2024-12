KUIDAS NII? Raske haigusega võitlev Ida-Virumaa naine: mulle määrati osaline töövõime, kuigi olen töövõimetu

43-aastane Ida-Virumaal ühes väikeses külas elav Aire võitleb keerulise tervisemurega. «Mu selgroog hõreneb ja vajub järjest allapoole. Ees ootamas on kolm kuni neli operatsiooni. Igapäevaelu näeb välja nii, et vaikselt liigun, siis jälle pikutan, vaid 10 minutit saan istuda ühe koha peal. Pean pidevalt asendit muutma. Sellest hoolimata võeti töövõimetus minult ära ja määrati osaline töövõime,» räägib naine. «See on ebareaalne, et pean poole kohaga tööd otsima ja tööle asuma oma seisundis. Ma ei saa kummardada ega WC-potilt ise püsti tõusta. Ei saa isegi aluspesu ise jalga, selg meeletult valus. Nad ei taha kuidagi aru saada mu olukorrast,» viitab ta Töötukassale, kellega on olnud pidevas suhtluses ja viimase otsuse ka vaidlustanud. «Nad leidsid, et mingil määral ma liigun ja käed ju töötavad, saan mingit tööd teha küll.»