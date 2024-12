Piirkiiruseks märgitud 110 km/h ajas netirahva marru, transpordiamet selgitab olukorda

«Teeolud lubavad rohkem kui 90 km/h ja keegi on seda märganud ja võimaldanud,» kirjutas tippadvokaat Carri Ginter ühismeediasse tehtud postituses, millest tekkis tuline arutelu. Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja ütles toimetusele, et talvel on maksimaalne lubatud kiirus kuni 110 km/h ainult elektrooniliste märkidega varustatud füüsiliselt eraldatud sõidusuundadega 2+2 sõidurajaga liiklusjuhitavatel teelõikudel.