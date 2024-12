Novembrikuus tegi filmirežissöör Urmas Eero Liiv ühismeediasse postituse, kus kinnitas, et aasta lõpus on oodata uut teledokumentaali «Kuidas Silvia Ilves jõuluks koju sai?».

«Mu suur lemmik Silvia Ilves ostis 7. novembril omale maja, mis ei ole just kõige värskemas seisus, ja nüüd tuleb see turbokiirusel elamiskõlblikuks kõpitseda, et nelja pojaga sisse kolida. Loomulikult ei lähe kõik üldse plaanikohaselt ja mis sellest hullusest tegelikult saab, ei tea keegi, sest võtted alles käivad. Igatahes jõuludeks toome kogu selle fantastilise segaduse TV3 ekraanile,» kirjutas ta kuu aega tagasi postituses​.