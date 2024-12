«Kokaiinilaksu all 140 km/h!» Politseipatrull peatas teisel jõulupühal ohtliku juhi

Ei ole saladus, et talvel on liiklusõnnetused kiiremini juhtuma. Seda enam paneb PPA talituse juht Taavi Kirss südamele olla eriti ettevaatlik ning toonitab, et igasugune keelatud ainete tarbimine on ohtlik nii endale, kui ka kaasliiklejatele.



26. detsembril tegi Kirss X-i postituse, kus tõi välja, et 25. detsembril saadi kätte kaks juhti, kes olid tarbinud kokaiini. Üks juhtidest sõitis kõvasti üle lubatud kiiruse, teine proovis aga patrullide eest kokaiinilaksu all põgeneda.



«Me patrull peatas täna 140 km/h BMW. Juhi kiirtest näitas kokaiini. Eile õhtul üritas teine sõiduk politseiposti vältida. Patrull peatas ta, leidis ainet ja juhil samuti narko positiivne. Mingi osa juhte me suudame peatada, kuid palju on ikka ohtlikke me keskel kahjuks.,» seisab mehe postituse pealkirjas.