ELU25 VAATA VIDEOT! Riigikogu banaani reportaaž (4): saadikud suhtlevad jõuluvanaga

Koalitsioonirahvas käib kõnepuldis vaheldumisi ja nad on omavahel kokku leppinud, et rasket tööd teha ja kõnesid pidada saavad kõik soovijad. See on ka igati loogiline, sest muidu väsib rahvasaadik ära ja hakkabki lolli juttu suust välja ajama. Opositsioonis on aga hoopis teistmoodi tavad. Seal käivad esinemas põhiliselt ühed ja samad tegelased. Eriti kange vend tundub olevat härra Urmas Reinsalu, kes tormab Riigikogu ette igal võimalusel ja peab sütitava kõne. Aga sellega on ka väike mure. Vähemasti viimase paari nädala jooksul on Reinsalu rääkinud oma kõnes üht ja sama juttu. Alati ikka ilusti 8 minutit täis, et sõnagi raisku ei läheks. Ilmselt nii ongi, et kui sedavõrd tihti kõnepulti joosta, siis võivad sõnad otsa saada ja tulebki ennast kordama hakata. Viimasel korral võttis tubli opositsionäär kaasa ka plakati, et esinemine liig tüütuks ei muutuks.