SUHTED EI PÜSI Rootsi rahvastiku uuringute ekspert: Tinder on seotud sündimuse vähenemisega

Väestöliito rahvastikuuuringute instituudi erialateadur Kristiina Tammisalo sõnul on tänapäevaste suhete elutsükkel varasemast kiirem ja lühem ning muutus on toimunud käsikäes digitaalsete tutvumisrakenduste populaarsuse kasvuga.

Tuleb välja, et kaaslase valiku psühholoogias on kolm etappi. Esimene etapp on armumine, kus tunded on nagu pendel ning need võivad sama kiiresti sisse ja välja lülituda. Sellele niinimetatud proovifaasile võivad aga järgneda juba sügavamad tunded ning lõpuks võib suhe muutuda pikemaajaliseks kiindumuseks ja pühendumiseks.