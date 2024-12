«Kõik oli lihtsalt suur kotitäis suvalist träni Temust!» Vanemate tehtud jõulukingid tekitasid lastele nördimust

Redditis kurdetakse, et internetipood Temu on aina enam võimust võtnud ning eelkõige just vanem generatsioon on sellest lausa sõltuvusse jäänud. Üks Redditi kasutaja räägib avameelselt, kuidas kogu pere oli vanematelt saadud jõulukinkidest pettunud. «Nii jubedaid jõule pole kunagi varem kogenud!»