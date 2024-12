Kuidas Kevini perekond nii rikas oli? «Üksinda kodus» režissöör avaldas lõpuks saladuse

Igaüks, kes on näinud jõuluklassikat «Üksinda kodus», teab, kuivõrd suures ja vägevas majas elas Kevini perekond. Nüüd on filmi režissöör Chris Columbus avaldanud, millega tegelesid Kevini vanemad. «Kindlasti ei olnud see organiseeritud kuritegevus!» lükkas Columbus hiljuti antud intervjuus ümber levinud kuulujutu.