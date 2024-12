Mehe vähidiagnoos on muutnud Kalju ja Signe Kivi suhet tugevamaks: me oleme siin maakodus nii mõnedki jutud selgeks rääkinud

«Pikapeale selgus, et soovitatakse ikkagi kuut protseduuri ja siis me väga pikalt mõeldes pöördusime fondi poole,» meenutas Signe, kelle sõnul ei tulnud see otsus kergekäeliselt.

«Ma pean ütlema, et need lood, kus väikesed lapsed, noored emad saavad selle kohutava diagnoosi, mis tänapäeval tundub nagu nakkushaigus. Et siis mõtled, et kas meil on õigust? Aga siis ma tundsin, et elu eest tasub alati võidelda. Seda Kalju on teinud!»

«Lapsed on suured, igaühel on oma vahva töö, lapselapsi on juba kaheksa tükki. Mida sa hing veel tahad. Ilma naiseta seda kõike polekski olnud, sellest algabki kõik,» sõnas Kalju saates.

Ka Signe tunnistas, et võib täiesti ausalt öelda, et paari suhe on nüüd tugevam.

«Sa peadki endale aru andma, et noorus on noorus ja siis on kõik teed lahti ja siis sa teed ka lollusi, aga see on kuidagi mööduv. Ja midagi muud on palju tähtsam. Midagi, et sa jääd, et tema jääb minu kõrvale ja et mina jään. Me oleme siin maakodus nii mõnedki jutud selgeks rääkinud ja kummaline, et see aeg on nii kiiresti läinud. See koos oldud aeg on ikkagi...see on olnud väga tore,» sõnas poliitik pisarsilmil.