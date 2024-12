Vähi seljatanud Maria Avdjuško: see on olnud väga suur ja valus kogemus

Eesti Televisiooni heategevussaade «Jõulutunnel»​ kutsub tänavu märkama Vähiravifondi Kingitud Elu tegevust, et koos vaatajatega toetada vähihaigetele hädavajalike ravimite soetamist, kinkides seeläbi elupäevi ning koosveedetud aega lähedaste keskel.

Esimese õhtuga koguti vähihaigete toetuseks üle poole miljoni euro.

25. detsembril astus saates üles ka näitleja ja režissöör Maria Avdjuško.

Vähi seljatanud naine teeb nüüd vähiravifondist filmi. «Ma arvan, et kui järele mõelda, kõnetab see teema meid kõiki. See on väga üldine teema ja selles mõttes on see statistika hästi karm – igal teisel mehel ja igal kolmandal naisel Eestimaal avastatakse ühel päeval selline haigus. Ja me lihtsalt peame sellega koos elama ja seda endale teadvustama ja mitte kartma,» sõnas Avdjuško saates.

Teema puudutab Avdjuškot isiklikult – ka tema ise on vähiga võitlust pidanud.

«Ma arvan, et ma üldse ei tahaks kuidagi ennast esile tõsta. Me kõik elame maailmas, kus sellised asjad juhtuvad, me kõik sureme ja kõik jääme haigeks. See on üks osa elust. See on olnud väga suur ja valus kogemus. Ma ei tea, kuidas mu elu edasi läheb. Täna ma olen siin ja mul on hea meel siin teie juures olla,» ütles näitleja ja režissöör.