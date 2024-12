NUMEROLOOGIA Nendele inimestele toob 2025 tasakaalukust, partnerlust ja hellust

Numeroloogia järgi on kõike elus toimuvat võimalik tõlgendada numbrilistes vibratsioonides ja vastupidi. Kuna aastaarvul on meie teadvuses suur koht, kandub selle vibratsiooniline mõju ka meie ellu. Kui elaksime mõne muu kalendri järgi, siis mõjutaks meid selle number. Asi pole mitte selles, millises kalendris on kokku lepitud, vaid selles, millistele numbritele meie teadvus häälestunud on.

Oleme sisenemas 2025. aastasse, mille numbriline vibratsioon on üheksa. Üldises plaanis on see suure kulmineerumise, kokkuvõtete ja lõppemiste aasta, mil viimase kaheksa aasta jooksul tehtud pingutused jõuavad mingisugusesse täiusesse ning täitumusse. See on avardumise aasta, mil tuleb mõelda inimkonnale ja oma rollile selles kõige laiemas plaanis. Kuhu oleme kasvanud ja kelleks oleme saanud möödunud kaheksa aasta jooksul? Ent selle põhimõju taustal kogevad kõik ka oma isikliku aasta numbrit, mis tuleneb sünnikuupäevast.