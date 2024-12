«Eks sellele on aidanud kaasa ka selline suur tore armumine,» avaldas selgeltnägija Merily Timmer rõõmsalt 20. detsembril Elu24-le ja viitas sellega oma kaalulangusele.

Selgeltnägija tõdes, et samal ajal, kui algas tema kaalulangetusteekond, saabus tema ellu ka uus armastus. Kuigi uue kallima kohta selgeltnägija detaile ega pilte toona ei jaganud, märkis ta, et ametilt on tegemist ühe ettevõtte juhiga.