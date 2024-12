KLÕPSUD «​Koosveedetud aeg on kõige parem kingitus!»​ Vaata, kuidas tuntud eestlased jõulurõõmu jagavad

«Tuba on soe, sest ahi ja pliit on köetud - rohkem polegi vaja,» kirjutab tšellist Silvia Ilves, lisades, et tema jõuluhommik hakkas juba kella kolme ajal öösel. «Taamal diivanil tudub Arthur, kolm ülejäänud poissi 2.korrusel, kust just tulin koristamast, et elutoa sisustamisega jätkata. Kui õue kass Kipperit tuppa kutsuma läksin, avastasin lumesaju,» tõdeb Ilves ühismeedias ja lisab: «Selja taga on magamata ööd, kohutavalt kiired päevad. Aga nüüd vastu jõululaupäeva sain esimest korda oma kodu jõulukarra alla katta.»