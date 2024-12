Rase printsess Beatrice muutis viimasel hetkel jõuluplaane

Oktoobris tuli ilmsiks, et printsess Beatrice ja tema abikaasa Edoardo Mapelli Mozzi ootavad oma teist last. Seetõttu ei sõida ta jõuludeks ka oma abikaasa sugulaste juurde Itaaliasse, vaid veedab pühad kodumaal oma perekonnaga ​Sandringhamis, vahendab People. Väidetavalt on arstid printsessil soovitanud mitte lennata, vahendab Independent.