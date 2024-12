Jätke seljataha sädelevad kuused ja pärjad, munajook, jõulusokid ja kontori salajõuluvana – kohal on uus tulija. Viimase kümnendi jooksul on inetu jõulukampsun kindlalt pühadekultuuri juurdunud.

Kõik teavad, milline see on. See on villane pullover, tavaliselt erinevates punastes, valgetes ja rohelistes toonides, sageli küsitavast materjalist ja millel on vähemalt üks jõuluhõnguline motiiv – lumememm, jõulukard, põhjapõder või kommikepid. Lisapunktid, kui sellel on 3D tupsud või kellukesed, kirjutab CNN.