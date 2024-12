TÕELINE MAIUSPALA Pühadenädala filmimaraton toob ekraanile kõik «Rocky»​ ja «Creed» osad

Sylvester Stallone'i «Rocky»​ filmid on rohkem kui lihtsalt spordidraamad – need on osa popkultuuri ajaloost. Kõik algas 1976. aastal, kui esilinastus esimene «Rocky» film. See teenis kinodes ligi 225 miljonit dollarit ja võitis kolm Oscarit, sealhulgas parima filmi kategoorias.