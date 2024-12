NÄDALAPROGNOOS Jõulupühadega võib kaasneda suur väljakutse

Mõnikord tähendab see, et kui on juba pikemat aega tuntud ja tajutud, et teatud mustrit on vaja muuta, siis just selles energias tuleb jõud ja impulss, et teha esimene samm. See võib ka tähendada, et lõpuks ometi sooritatakse üks «vahelejäänud samm», mis on edasiliikumiseks vajalik.

Teisipäevaööl kell 02.45 läheb täpseks Veenuse sekstiil Chironiga ja kell 18.43 jõuab Veenus trigooni Must Kuu Lilithiga​. Jõululaupäeval on meil seekord paar täitsa toetavat taevaseisu. Esimene neist viitab, et inimsuhetes ja südameteemades võib tekkida tervendavaid momente. See on väga hea aeg, et oma südant avada ning pehmem ja haavatavam olla.

Teine seis aga räägib, et suhetesse tuuakse rohkem oma autentset «mina» ning kergem on väljendada oma tõelisi soove. See muudab suhted omakorda sisukamaks ja võib anda inimestele tunde, et nad on rohkem nähtud, sealhulgas ka nende salajasemad varjupooled. Just see päev on nädalas kõige harmoonilisem ning inimsuhted on kõige rohkem toetatud.

​Kolmapäeva keskööl (25. detsembril) läheb täpseks Jupiteri kvadraat Saturniga, mille tugevam mõjuväli kestab juba alates 20. kuni 29. detsembrini – seega paraku võib see seis mõjutada kogu nädalat.