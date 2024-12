NÄDALAPROGNOOS Jõululaupäev on nädala kõige ilusam päev, aga sellele järgneb väljakutse

Oleme jõudnud jõulupühade nädalasse, ent kuutsüklis läbime viimast nädalat, mis tähendab, et energia on kahanev ja kokkuvõtlik. Võib-olla tuleb see isegi kasuks, sest paistab, et seekordsed jõulud soosivad vähemat tarbimist kui tavaliselt.

Need võivad olla isegi jõulud, mil mitmeid asju tehakse teistmoodi kui varem, sest paljud inimesed mõistavad ja tunnevad, et ei soovi vanu mustreid korrata. See kehtib eriti selliste mustrite kohta, mille tagajärjed kipuvad olema ebameeldivad ja negatiivsed.

Nädalalõpp toob teatavat rahutust, mil on suur vajadus kogeda vabadust, värskust ja uudsust. Selles mõjus võib saabuda ka ootamatuid kutseid ja ettepanekuid ning üllatavaid kohtumisi. Ise omalt poolt saab teha seda, et tegutseda neil päevil spontaanselt ja luba endale uusi kogemusi ilma pikalt planeerimata.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval on Päike kuusõlmede keskpunktil, mis viitab, et paljud inimesed on jõudnud saatuse teeristile, kus nad näevad selgemini, milline on vana juba käidud tee, mille kordamine neile enam midagi ei paku ning milline on uus senikäimata tee, mis võib potentsiaalselt edasi viia. See aeg võib tekitada ka surve teha teistmoodi valikuid ning tuua sisse mingisugune muutus oma käitumises ja otsustes.