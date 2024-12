Suvel, juunikuus jagasid näiteks 36-aastane kunstnik Marta Vaarik ning 24-aastane helilooja ja luuletaja Gregor Kulla Pikakari rannas õrnusi. Elu24-le kommenteeris mees, et nad katsetavad polüamoorset aseksuaalset​ suhet Vaarikuga, ning naine omakorda toonitas, et loodab, et suhe ei jää ainult suveromansiks.​