Uuest aastast hakkab sularahaga maksmisel kehtima ümardamisreegel. Prisma: mõned küsimused on inimestelt selle kohta tulnud

Eesti Pank kirjutab kodulehel, et riigikogu on kiitnud heaks seadusemuudatuse, mille järgi hakatakse alates 1. jaanuarist 2025 müügikohtades ostukorvi lõpphinda ümardama lähima 5 sendini.

Samuti selgitatakse seal, miks üldse sularahamakseid ümardama hakatakse. «1- ja 2-sendiseid toota ja käidelda on kulukas, pealegi koormab see loodust. Kuna nende eest saab vähe osta, ei kasutata neid maksmisel peaaegu üldse. Seetõttu jäävad väikesed sendid kasutult seisma ega jõua tagasi ringlusse. Poodides on aga pisisente vaja, et anda kliendile täpne vahetusraha – just sel põhjusel on neid pidevalt juurde vermitud. Kui kehtestame ümardamisreegli, pole vaja enam uusi 1- ja 2-sendiseid toota,» selgitatakse Eesti Panga kodulehel.