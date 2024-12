Hiljuti endale maja soetanud Silvia Ilves on läbipõlemise äärel. Lisaks sellele, et naine on pidanud päevad ja ööd tööd rügama, et teha uus kodu elamiskõlblikuks, peab ta nüüd ära jätma kaua unistatud rinnaoperatsiooni. «Mul oli plaanis panna jaanuaris endale uued rinnad, kuid siiski ei tule mingeid tisse,» räägib Ilves toimetusele, lisades, et maja võtab temalt kõik lisaaja ja raha.