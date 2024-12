Vähem kui kümme päeva tagasi sai «Kuuuurijast» tuntuks saanud Erko Elmik uuelt majaomanikult hoiatuse, et kuu lõpus võetakse elekter ära.

Täna, 22. detsembril saabus aga saatuslik öö, kui ähvardus viidi täide.

«Lubati ju, et me ei veeda jõule vähemalt pimedas, kuid südaööst on vool läinud. Kaks külmkapitäit toitu hakkab riknema. WC- ja pesemisvõimalused on lastega raskendatud,» kurdab meeleheitel Elmik toimetusele.