GALERII Vaata, milline sagimine käib jõulueelsel nädalavahetusel Tallinna kaubanduskeskuste parklates

Käes on jõulueelne nädalavahetus, mil käib kibekiire sagimine, et kõik vajalik jõuluks valmis jõuda. Kauplustes looklevad järjekorrad ja parkimiskoha leidmine on õnneasi. Vaata fotodelt, mis toimus laupäeva õhtupoolikul Tallinna kaubanduskeskuste parklates.