AASTA PARIM LAUL Saa teada, milline lugu pälvis tiitli «Elmari laul 2024»

Raadio Elmar peatoimetaja Andres Panksepp meenutas, et kui augustis tuli teade, et JAM on teinud uue laulu «Siin ja praegu», oli kohe selge, et sellest saab 2024. aasta Eesti muusikataeva comeback nr. 1. «Õnneks polnud Mihkel Mattisen ja Juss Tamm unustanud, kuidas JAM oma hiilgeajal kõlas ning uusim lugu oli täiuslik taaskohtumine kunagise menubändi stiili ja olemusega, kaasaegses kõlapildis. Ehk julgustab JAM-i edukas samm veel mõnda bändi taasühinema või kasvõi üht uut lugu salvestama ja avaldama,» lisas Panksepp.

Mihkel Mattisen ütles, et rõõm auhinna üle on tema jaoks lausa mitmekordne, kuna ta on laulu esitaja, muusika ja teksti autor ning lisaks üks kahest produtsendist. Ta lisas, et kevadel, kui sündis otsus teha juubelituur, polnud plaani uut lugu välja anda. «Ma ju tegelen lugude kirjutamisega pidevalt ja kui istun klaveri taha ning meloodiad hakkavad tekkima, siis ma tihtipeale isegi ei tea, kellele see lugu võiks minna. Mida kaugemale lauluga «Siin ja praegu» jõudsin, tundsin, et miks mitte teha endale ja fännidele see kingitus, kuna laul tundus niivõrd JAM. Kui hakkas tekkima ka tekst, mis sobis juubeliga, oli otsus juba kindel ja näib, et sisetunne ütles õigesti ning ma polnud ainus, kes seda lugu naudib, vaid kõik need armsad kuulajad, kes hääletasid,» sõnas Mattisen.