ÕNNETUS KALATURU JUURES Noor mees leiti veest, tema elu päästa ei õnnestunud

Facebooki grupis «Kalamaja» on postitatud foto, mille juures küsitakse, mis toimus kalaturu juures. «Kas keegi teab, mis kalaturu juures juhtus?» küsib Facebooki grupis «Kalamaja» postituse teinud naine.

Päästeameti pressiesindaja ütleb, et kalaturu juures oli meesterahvas vees. «Päästemeeskond võttis ta veest välja ja andis kiirabile üle. Mees oli teadvuseta, ta viidi kiirabiga haiglasse,» ütleb pressiesindaja.

Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskuse politseikapten Janar Müür ütleb, et täna kella 14.20 ajal teatati häirekeskusele, et Tallinnas Kalasadamas on vees teadvuseta inimene. «Keha avastasid kaks möödujat, kes asusid teda kohe päästma. Praegustel andmetel ulatusid nad mehest kinni võtma ja hoidsid ta pead üleval veest väljas,» ütleb Müür.