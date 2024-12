FOTOD JA VIDEO Vilniuse kesklinnas jalutanud eestlanna: siin on rohkem jõuludega pingutatud ja inimesed on rõõmsamad

Elu24 lugeja jagas toimetusega fotosid ja videoklippe Leedu pealinna Vilniuse kesklinnast, mis on ehitud jõulurüüsse. Meeldiva üllatusena toob ta välja mõistlikud toiduhinnad ja leedulaste suure pühendumuse jõuludele. «Iga ettevõte ja pood on palju vaeva näinud. Kõik on tehtud väga ilusaks,» ütleb ta.