PÜHIB EESTI TOLMU JALGELT? Produtsent Mart Normet soetas Tenerifele kinnisvara

«Olen käinud pikki aastaid Tenerifel. Kirjutasin isegi raamatu juba 2014. aastal, «Minu Tenerife». Sinna oma pesa ostmine oli loogiline samm. Pluss eriti tore on see, et saame seda välja rentida,» räägib kinnisvara soetamise tagamaid 45-aastane produtsent.​