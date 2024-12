Kõmuline stilist Aleksei Soltan tähistas sünnipäeva: pidu oli tagasihoidlik, kuid kingitusi sain tuhandete eest

Glamuuri armastav juuksur Aleksei Soltan tähistas sünnipäeva ning enda üllatuseks sai kingituseks kaua unistatud Tiffany & Co. ehted, mille hind küündib pea kümne tuhande euroni.

«Selline aeg on, et ei julgegi öelda, mis ma kingiks sain, aga nii palju võin öelda, et pool korterit on kingitusi täis,» sõnab mees uhkelt toimetusele ning jääb salapäraseks, kes kõige kallima kingituse tegi.