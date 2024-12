«Selle aja peale võib inimene ära surra!» Rapla patsiendid kurdavad Confido vahendusel saadud röntgenuuringu teenuse järjekorra üle. Confido sõnul vastutab Rapla haigla

«Nad on öelnud ise ka, et see ootamine pole normaalne, kuid nii lihtsalt on,» kurdab naine Elu24 toimetusele. Confido selgitab täpsemalt, et röntgenuuringu vastuse saamine ei sõltu üldsegi neist, vaid röntgenteenuse pakkujast, kes on Rapla patsientide kontekstis Rapla haigla. Confido lisab veel, et röntgeni saatekirjad kehtivad aga terves Eestis ja patsiendil on õigus valida endale sobiv teenuseosutaja.