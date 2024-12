KERGITAB SALADUSELOORI Selgeltnägija Merily Timmer kopsakast kaalukaotusest: sellele on aidanud kaasa ka suur armumine

«​Olen aastaga 20 kilo alla võtnud, teinud trenni ja olnud tubli,» tõdes Merily. Ta ei tee saladust sellestki, et on tarbinud ka kurikuulsat kaalu alandavat ravimit Ozempic. «​Mina väga toetan, kui inimesed seda hüppelauana kasutavad,» märkis ta ja lisas, et tema hinnangul see tõepoolest aitab osa inimesi.