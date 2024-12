Pööripäev on juba iseenesest maagiline aeg, mil öö venib maksimaalselt pikaks ning sellel ajal on piirid erinevate maailmade vahel õhemad. On väga tähenduslik, et päev hakkab lõpuks taas kasvama ja öö kahanema. Talvise pööripäeva paiku on meil võimalus pääseda ligi oma kõige sügavamatele ja peidetumatele hingesoppidele ning tuua sinna sisse valgust ja muutust.