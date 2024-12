MILJONI DOLLARI MEENE Staaride kinkekott Kuldgloobuse galal sisaldab eralendu Soome

Järgmise aasta algul toimuva gala kingituste väljapanek on lausa nii võimas, et nende koguväärtus on miljon dollarit. «Selle aasta kinkekotti iseloomustab luksus ja me pakume osalejatele erakordset seiklust käsitöö, eksklusiivsete kogemuste ja tuntud brändide näol,» kirjeldas kinkekottide eest vastutav Luke Bahrenburg meediale.