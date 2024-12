Tartu kortermajas vanemat prouat rünnanud endine ehitusmees mõisteti aastateks trellide taha

Septembrikuus avaldasime artikli Tartu maakohtus arutluse all olevast Dimitri Bulõssovi kriminaalasjast. Meest süüdistati mõrvakatses, mille ta pani toime Tartu kortermajas, kus käis varasemalt tegemas remonttöid. Mees eitas tapmiskavatsust ja kahetses juhtunut. «Sellepärast see juhtus, et verbaalne rünnak oli minu vastu,» ütles ta enda kaitseks viidates sellele, et kannatanu hakkas talle halvasti ütlema ja teda solvama, misjärel ta kaotas enesevalitsuse ja lõi teda põrandalt kätte juhtunud esemega. «Mul on väga kahju,» sõnas ta septembrikuus toimunud istungil.