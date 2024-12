KUULA LUGU Tim Bluz pani BSH laulu sisse

«Tõsi on, et laulud sünnivad kergemini ja loomulikumalt, kui su elus valitsevad tormid ja plahvatavad vulkaanid. Kui sa ei maga, sul tekivad ärevushäired ja paanikahood. Kui oled kuri, solvunud – või mis iganes emotsioonide küüsis. Aga millest sa laulad, kui seda kõike ei juhtu? Eks siis kirjutadki BSHst,» selgitab meelelahutaja oma ebahariliku teema valikut.

Kuigi Tim ei eita, et Brigitte Susanne Hundi isik on talle palju inspiratsiooni pakkunud, rõhutab ta, et tegemist ei ole skandaalitari biograafiaga.

Bluz ütleb, et laul on kirjutatud üksiku ja hüljatud popstaari vaatenurgast, kes on läbi elanud nii palju kunstlikke draamasid, et on täielikult kaotanud reaalsustaju.​