Silvia Ilves kurnavast majaremondist: ma kardan läbipõlemist...

«Sooviksin, et mind oleks kolm, et jõuda lastega korralikult tegeleda, oma tööasju korralikult ajada ning jõuda maja peal korralikku järelevalvet pidada,»​ märkis tšellist Silvia Ilves ühismeedias sel nädalal. Kolmapäev oli muusiku perekonna jaoks tähtis päev, sest koliti sisse oma majja.

Tšellist tõdeb, et maja ehitusel on ta kogemuste puudumise tõttu ka vastu näppe saanud, kuid tema teele on sattunud ka häid töömehi, keda ta südamest tänab.