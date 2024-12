Süüria Bashar al-Assad on seni viimane eksiili läinud diktaator. Kui ajalugu uskuda, ei pea türann oma tegude eest vastutust kandma.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov kinnitas, et Bashar al-Assad viibib Venemaal ning Venemaal ei ole kavatsust teda rahvusvahelisele kriminaalkohtule üle anda.

Süüria diktaatoril õnnestus oma valitsemisajal koguda tohutu varandus, millest suure osa ta välismaale üle kandis. New York Posti teatel on perekond al-Assad ja tema lähiring ostnud Moskvas vähemalt 20 luksuskorterit, mille koguväärtus on üle 40 miljoni dollari (38,4 miljonit eurot-toim.).