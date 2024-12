TRUSSIKUHULLUS! Eestlased jooksutasid Võru mehe loodud aluspükste veebipoe kokku

Tähena Eesti ettevõtlustaevasse tõusnud meeste aluspesubrändi August Sabbe looja Andreas Org ütleb, et see bränd on loodud võitlejatele. Sel põhjusel on ka valitud Eesti viimase metsavenna ja vabadusvõitleja nimi. Kui käesoleva aasta alguses teadsid Sabbesid peamiselt vaid võrumaalased, siis aasta lõpuks on klientideks mehed üle kogu Eesti ja ka välismaalt. Vaid mõned kajastused meedias tõid juurde nii palju huvilisi, et veebipood jooksis seepärast isegi korra kokku. «Meedial on jõud aidata. See on suur rõõm, kui märgatakse,» ütleb Org.