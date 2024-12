Libajuristina tuntud Eneke Roots astus diplomi võltsimise ja ajakirjaniku ründamise eest kohtu alla

Mõned minutid istungile hilinenud Roots ütles oma isikuandmetest ülevaadet andes, et on töötu, tal ei ole alalist elukohta ja elab hetkel hotellis. «Võite oma Katrin Lusti sinna saata,» pahvatas ta kohtunikule, viidates «Kuuuurija» saatejuhile, kellega tänaseni eetrisse läinud saatelõigu pärast vägikaigast veab.

Esmalt luges ringkonnaprokurör Merike Lugna ette süüdistuse võltsitud dokumendi kasutamises, mille kohta märkis, et Eneke Roots on süüdistuse kohaselt teadvalt võltsinud dokumenti ja kasutanud seda, et tõestada oma sobivust võlanõustajana töötamisel.