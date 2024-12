Mittetulundusliku uudisteruumi ja faktikontrolli lehekülje Poynter ajakirjanik Tom Jones analüüsis CNNi tuntud reporteri Clarissa Wardi tehtud videoreportaaži Süüria vangide vabastamisest. Hiljem ilmnes, et kaadris olnud konkreetne süürlane ei ole see, kellena ta end esitles. Jones küsib, et kuidas sai CNN nii suure vea teha.