VIDEO Murrab müüte! Vaata, millise tantsulise etteaste tegid eakad härrad Tartu turuhallis toimunud peol

Kui reeglina näeb tantsupõrandal puusi nõksutamas noori naisi, siis tantsutrupp JaMaMaRi näitab, et see ei pea olema vaid nii, sest ka väärikas eas härrad sobivad tantsupõrandale. Läikivad triiksärgid seljas ja litritega kaabud peas, tõstavad nad oma etteastega vaatajate tuju. Truppi kuuluvad Tartu mehed Jaan, Mati, Martin ja Riho ning nime JaMaMaRi annavad kokku meeste eesnimede kaks esitähte.

Jõulumelu turuhallis

Tartu Turu tegevjuht Ivo Tombak ütleb, et aadressil Soola 10 asuvas turuhallis on jõulukuul toimunud rohkelt sündmusi ja ka 14. detsembril aset leidnud tantsupidu toimus 9.–14. detsembrini kestnud jõulusündmuste raames. Korraldati jõuluhõngulised töötoad, kus meisterdati jõulupärgasid ja jõuluehteid ning kaunistati piparkooke, laste rõõmuks oli kohal Jõuluvana. Tombak ütleb, et turuhalli tantsupidu korraldati taas üle pika aja.

«Tartu Turul on kolm üksust. Esiteks ajalooline turuhoone. Teiseks avaturg, mis on aktiivne kevad-suvisel perioodil. Lisaks on ka aastaringselt toimiv turuhall, kuhu on lisandunud nii mõnigi uus kaupleja. Tulge uudistama.» ütleb Tombak.