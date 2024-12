«Minul on sihuke mure, et Võru linn ei taha mind aidata,» kurdab 31-aastane Stanislav.

Tema mureks on see, et Võru linn ei taha talle tema sõnul anda sotsiaalkorterit. «Nad on öelnud, et pakuvad vaid siis, kui teen nendega koostööd. Aga mina ei soovi, kuna ei usalda neid!» ütleb Stanislav.