Genialistide klubi muutub sel reedel nii jõulumaaks kui ka džungliks

Ürituse peakorraldaja Joonatan Johanson tõdes, et säärane koostöö loob kõigile soodsad tingimused. «Kunstikooli tudengid saavad tänu sellele sooritada praktika ja meie saame silmapaistvalt kauni peo. Ma ütleks, et see on win-win olukord,» nentis Johanson.