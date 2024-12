Tuttava tapmises süüdistatav Jevgeni Nurtdinov raputab kohtusaalis rahulolematult pead. Tundub, et selleks hetkeks 1,5 tundi kestnud istungist, mille jooksul on prokurör kirjeldanud süüdistatava jõhkrat tegu 2024. aasta algul, on Jevgeni tüdinenud.